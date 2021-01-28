Белорусская оппозиция выработала план своей победы в 2021 году

"Мы убеждены: 2021 год - время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной. Мы работаем вместе, чтобы приблизить нашу общую победу и новые выборы", - сообщил 27 января Телеграм-канал Тихановской.

Оппозиция обещает провести на следующей неделе пресс-конференцию и рассказать детали плана.

"Команды демократических сил мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий, наращивания протестной активности, экономического и политического давления на режим, возврата законности и наказания виновных в насилии", - говорится в сообщении.

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