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Санду определилась с кандидатурой нового премьера Молдовы

28.01.2021 / 15:54
Президент Молдовы Майя Санду определилась с кандидатурой нового премьера. Она предложит назначить на этот пост бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

Об этом сообщает newsmaker.md.

"Это заслуживающий доверия профессионал. Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - заявила Санду.

При этом она отметила, что до сих пор считает досрочные парламентские выборы единственным выходом из кризиса. Отметим, согласно молдавскому законодательству, у Гаврилицы есть 15 дней, чтобы представить на утверждение парламента состав и программу работы правительства.

Отметим, если Гаврилица станет премьером Молдовы, то в этой стране женщины займут все наивысшие должности - президент, премьер и спикер парламента. Парламент Молдовы возглавляет Зинаида Гречаный.

Напомним, ранее Санду назначила временно исполняющего обязанности премьер-министра. Им стал министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой.

Также сообщалось, что Санду планирует начать процедуру роспуска парламента Молдовы.

Источник

премьер, Молдова, Санду
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