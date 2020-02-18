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Лавров: условием нового "нормандского саммита" является реализация решений парижской встречи "четверки"

18.02.2020 / 11:10
Новый саммит в "нормандском формате" может быть созван только после того, как будут реализованы решения предыдущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Основания могут появиться только в одном случае: если решения предыдущего саммита, который состоялся в Париже в декабре, будут выполнены", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, 17 февраля.

"Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - добавил он.

По словам министра, разведение сил и средств на линии соприкосновения "тормозится Киевом".

"Было согласовано разведение только в трёх конкретных населенных пунктах. Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются, мы видим отсутствие большого желания украинской стороны на эту тему договариваться", - сказал министр.

Он подчеркнул, что нет прогресса и по взаимодействию по разминированию, "здесь все упирается в алогическое нежелание украинской власти, как при Порошенко, так и при Зеленском сейчас, выполнять требования Минских договоренностей о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском", нет прогресса и по имплементации "формулы Штайнмайера" и закреплению статуса Донбасса в украинском законодательстве.

Кроме того, по словам министра, необходимо не только выполнить решения предыдущего саммита, но и подготовить новые конкретные решения.

"Поэтому когда мы слышим заявления коллег по "нормандскому формату" об апреле как дате созыва саммита, это только пожелания, идеи, которые высказываются, но не более того", - сказал Лавров.

Источник

РФ, Лавров, нормандский саммит
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