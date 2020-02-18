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Пристайко: Украина не согласится признать виновным в катастрофе самолета МАУ "какого-то солдата"

18.02.2020 / 10:49
Украина требует от иранской стороны раскрытия всех обстоятельств катастрофы украинского самолета в небе Тегерана и не согласится признать виновным в этой трагедии только какого-то рядового военного.

Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в выступлении на церемонии закладки памятного камня на месте будущего мемориала памяти жертв рейса PS752 в международном аэропорту "Борисполь".

"Я встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать (виновным) некоего солдата, который сбил (самолет), мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей", - сказал Пристайко.

Он акцентировал, что МИД и правительство Украины активно работают над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь всех виновных за жертвы нашего народа к ответственности.

"Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать - требовать справедливую компенсацию. Я уверен, что мы сможем доложить вам об этом", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики".

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крушение, Иран, Пристайко, самолет МАУ
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