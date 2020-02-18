Коронавирус: состояние украинцев с Diamond Princess удовлетворительное

Об этом на брифинге 17 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"На круизном лайнере, который стоит на карантине у берегов Японии, находилось 25 украинцев. У двух была диагностирована болезнь, и они находятся сегодня в больницах города Иокогама. Состояние здоровья их удовлетворительное, они находятся под наблюдением наших японских коллег", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, на борту Diamond Princess, которая сейчас стоит на карантине, находились около 3,6 тысячи человек из 50 стран, в том числе 25 украинцев. Известно о двух украинцах, у которых подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-2019.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого был обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой. Карантин на судне должен продолжаться до 19 февраля.

Число подтвержденных случаев коронавируса на Diamond Princess достигло 454.

По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрированы 71 710 случаев COVID-19, из которых 1775 - летальные. В Украине ни одного случая нового коронавируса не зарегистрировано.

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