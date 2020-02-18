Войти | Зарегистрироваться
14:14

вторник,
18 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

"Психанул": экс-советник Порошенко извинился за "ублюдков" в адрес военных

18.02.2020 / 13:45
Бывший советник пятого президента Петра Порошенко Юрий Бирюков извинился за свой пост в соцсети, в котором назвал "ублюдками" военных, голосовавших за Владимира Зеленского на выборах главы государства.

Об этом Бирюков сообщил в Facebook

Прямая речь: "Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил.

Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте".

Напомним: 16 февраля советник бывшего президента Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

После этого председатель партии "Слуга народа", зампредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Позже источник ЕП в украинской делегации отметил, что предложение о совместном контроле касается патрулирование неподконтрольной территории, но не границы.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно будет взять за пример опыт Хорватии.

Стоит отметить, что на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях Петр Порошенко победил Владимира Зеленского с очень маленьким отрывом. По результатам подсчета 98% голосов, Порошенко получил 17 379 голосов, или 48,7%, а Зеленский – 16 489 голосов, или 46,2%. На этих участках на тот момент разница между кандидатами составляла всего 890 голосов.

Источник

военные, Бирюков, Зеленский, оскорбления
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 февраля
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.