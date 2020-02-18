"Психанул": экс-советник Порошенко извинился за "ублюдков" в адрес военных

Об этом Бирюков сообщил в Facebook

Прямая речь: "Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил.

Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте".

Напомним: 16 февраля советник бывшего президента Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

После этого председатель партии "Слуга народа", зампредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.

15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Позже источник ЕП в украинской делегации отметил, что предложение о совместном контроле касается патрулирование неподконтрольной территории, но не границы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что при создании совместных патрулей на Донбассе можно будет взять за пример опыт Хорватии.

Стоит отметить, что на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях Петр Порошенко победил Владимира Зеленского с очень маленьким отрывом. По результатам подсчета 98% голосов, Порошенко получил 17 379 голосов, или 48,7%, а Зеленский – 16 489 голосов, или 46,2%. На этих участках на тот момент разница между кандидатами составляла всего 890 голосов.

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