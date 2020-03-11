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Зеленский: не советую думать, что наше желание мира ослабляет способность дать отпор

12.03.2020 / 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что украинские военные будут давать надлежащий ответ на атаки противника.

Об этом шла речь в выступлении президента на церемонии представления министра обороны Андрея Тарана 11 марта.

Прямая речь президента: "Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора

Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте".

Президент отметил, что 10 марта в зоне Операции объединенных сил вражеские войска атаковали украинские позиции, применив оружие, запрещенное минскими соглашениями. Враг также обстрелял грузовой автомобиль одного из подразделений ОС – трое военных погибли.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Зеленский также отметил, что сейчас разрабатывают церемонию почетного чествования каждого погибшего героя. Он призвал министра обороны, начальника Генштаба, министра ветеранов завершить разработку в течение недели – чтобы такую ​​церемонию проводили в каждом городе.

Прямая речь Тарана: "Главным считаю обеспечить высокую обороноспособность страны, способность Вооруженных сил дать соответствующий отпор нападающему – такой отпор, чтобы у агрессора пропадало даже желание испытывать мощь наших бойцов.

Я уже высказал слова благодарности тем военнослужащим, которые заставили замолчать ПТРК, который подло вчера сделал выстрел по нашему автомобилю, в результате которого погибли люди".

Напомним: 10 марта боевики на Донбассе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Сообщалось, что погибли двое бойцов, еще семеро получили ранения. По данным командования Операции объединенных сил, боевики вели обстрел из-за спин гражданских лиц.

Всего за минувшие сутки боевики т.н. "ДНР" и "ЛНР" 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в частности по участкам разведения. От вражеских обстрелов 10 марта погибли 3 украинских военнослужащих, 7 получили ранения, 2 получили боевые травмы.

Владимир Зеленский с начала своей каденции заявлял о стремлении к миру и совершал шаги для прекращения огня, дальнейшего разведения сил вдоль линии разграничения, освобождения пленных и т. п.

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военные, Донбасс, Зеленский
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