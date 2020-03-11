Разумков отменил зарубежные командировки нардепов из-за коронавируса

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире".

Кравчук также добавила, что при входе в подъезды Верховной Рады разместят средства для дезинфекции рук.

Напомним: Министерство иностранных дел Украины в условиях распространения в мире коронавируса создало оперативный штаб для защиты украинцев за рубежом.

Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

По состоянию на 11 марта, за время распространения коронавируса зарегистрировано 118 745 случаев инфицирования, вылечено 65 740 человек.

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