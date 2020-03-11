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Шмыгаль: министры временно отказались от премий

12.03.2020 / 14:21
Все министры правительства отказались от своих премий до конца 2020 года.

Об этом свидетельствует заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля 11 марта.

Прямая речь: "Это политическое решение, но оно важно - министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год".

Премьер отметил, что по окончании этого периода правительство "в общественной дискуссии" решит, "заслужили ли министры и политики на премирование".

По его словам, пока что у министров остается только заработная плата, которая не должна превышать пять средних зарплат по Украине, также остаются определенные законом надбавки. В частности, надбавка за интенсивность не может превышать 30%.

Напомним: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

После этого тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабинете министров решили проблему с сотнями тысяч премий и заработной платой чиновников.

По его словам, они решили, что зарплата министра будет привязана к средней заработной плате в Украине, то есть ограничена размером 3-5 средних заработных плат.

Также в прежнем правительстве отказались от "зоопарка премий по 200-300-400%" и договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом.

Источник

премии, министры, Шмыгаль
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