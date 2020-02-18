Войти | Зарегистрироваться
15:47

вторник,
18 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Горловская епархия УПЦ выиграла суд по делу захваченного храма

18.02.2020 / 14:05
Горловская епархия УПЦ выиграла суд по делу захваченного храма
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Апелляционный суд постановил, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно, и оставил его в силе

Горловская епархия Украинской Православной Церкви одержала очередную победу в суде по делу захваченного представителями УПЦ КП Сретенского храма города Константиновки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии УПЦ, Донецкий апелляционный суд, заседание которого состоялось в Бахмуте, оставил в силе предыдущее решение о том, что перевод общины в УПЦ КП признан незаконным.

Как сообщалось, 28 октября Константиновский горрайонный суд принял решение, которым признал незаконным решение приходского собрания Сретенского храма о смене конфессии от 10 июля 2015 года. Это было решение суда первой инстанции. Ответчик — «Религиозная православная организация „Свято-Сретенский приход Донецкой епархии Православной церкви Украины города Константиновка Донецкой области“» — подал апелляционную жалобу за подписью Ю. Шапрана, в которой поставил под сомнение законность и обоснованность решение суда первой инстанции. Эта жалоба была направлена в Донецкий апелляционный суд, находящийся в Бахмуте. 12 февраля состоялось рассмотрение апелляционной жалобы.

Апелляционный суд постановил, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно, и оставил его в силе. У представителей УПЦ КП  есть возможность подать апелляцию в Верховный апелляционный суд в Киеве.

Как сообщили в Горловской епархии УПЦ, представители УПЦ КП совершили силовой захват Сретенского храма Константиновки 14 октября 2015 года. Предварительно они провели «узаконивавшее» переход заседание приходского совета с грубыми нарушениями процедуры. Горловская епархия Украинской Православной Церкви подала на захватчиков в суд, судебный процесс продолжается до сих пор.

Источник: Inpress.ua
упц, константиновка, горловская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.