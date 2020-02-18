Горловская епархия УПЦ выиграла суд по делу захваченного храма

Горловская епархия Украинской Православной Церкви одержала очередную победу в суде по делу захваченного представителями УПЦ КП Сретенского храма города Константиновки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии УПЦ, Донецкий апелляционный суд, заседание которого состоялось в Бахмуте, оставил в силе предыдущее решение о том, что перевод общины в УПЦ КП признан незаконным.

Как сообщалось, 28 октября Константиновский горрайонный суд принял решение, которым признал незаконным решение приходского собрания Сретенского храма о смене конфессии от 10 июля 2015 года. Это было решение суда первой инстанции. Ответчик — «Религиозная православная организация „Свято-Сретенский приход Донецкой епархии Православной церкви Украины города Константиновка Донецкой области“» — подал апелляционную жалобу за подписью Ю. Шапрана, в которой поставил под сомнение законность и обоснованность решение суда первой инстанции. Эта жалоба была направлена в Донецкий апелляционный суд, находящийся в Бахмуте. 12 февраля состоялось рассмотрение апелляционной жалобы.

Апелляционный суд постановил, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно, и оставил его в силе. У представителей УПЦ КП есть возможность подать апелляцию в Верховный апелляционный суд в Киеве.

Как сообщили в Горловской епархии УПЦ, представители УПЦ КП совершили силовой захват Сретенского храма Константиновки 14 октября 2015 года. Предварительно они провели «узаконивавшее» переход заседание приходского совета с грубыми нарушениями процедуры. Горловская епархия Украинской Православной Церкви подала на захватчиков в суд, судебный процесс продолжается до сих пор.