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Кремль отправил Зеленского с идеей патрулей к боевикам

18.02.2020 / 14:16
В Кремле заявили, что Киеву нужно договариваться с "руководством непризнанных республик" по вопросу совместного патрулирования границы Украины и России.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 17 февраля, сообщает УНИАН

Прямая речь Пескова: "Это новая инициатива. Для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать.

Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть, Киев – автор этой инициативы – по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса".

Российские чиновники традиционно не признают себя стороной конфликта на востоке Украины и говорят о том, что украинская сторона должна вести прямые переговоры непосредственно с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" (то есть отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые сейчас не подконтрольны Киеву).

Напомним: 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть хотела бы осенью провести местные выборы на территории всего государства, включая временно оккупированные территории Донбасса.

В ходе выступления на "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции Зеленский предложил, чтобы безопасность на временно оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам обеспечивали совместные патрули в составе украинцев, "представителей" оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план из 12 пунктов, по которым россияне в сотрудничестве с несколькими международными организациями предлагают якобы завершать войну в Украине. Через несколько часов текст плана исчез, но потом появился снова.

Министерство иностранных дел Украины заявило о несогласии с идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в Мюнхене.
В США назвали "мюнхенский план" неприемлемым.

Источник

граница, патрулирование, Кремль, Зеленский
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