Виновниками ДТП в Днепре оказались бандиты, которые похитили человека

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП на проспекте Слобожанской и подозреваются в серии особо тяжких преступлений.

16 февраля лидер группы, управляя угнанным автомобилем "Ауди", совершил наезд на трех человек. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб на месте. Еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы".

Правоохранители выяснили, что преступная группировка состояла из 6 человек.

16 февраля злоумышленники похитили 30-летнего мужчину и угрожая оружием потребовали у него 20 тысяч долларов.

На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульных и начал кричать о помощи. В ходе преследования 2 злоумышленников задержали.

Оказалось, что 54-летний лидер группы в ноябре 2019 года освободился из мест лишения свободы и организовал банду.

Еще 4-х членов группы задержали сотрудники полиции по спецназовцы КОРД.

Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас все шестеро мужчин задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям УК - ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч.4 ст.187 (разбой).

После проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Каждому бандиту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: ранее правоохранители сообщали, что водитель Audi находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г.Севастополь по ст.189 (вымогательство) УК.

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