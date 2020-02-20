Войти | Зарегистрироваться
16:56

четверг,
20 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Спецоперация в Днепре: спецназначенцы освободили директора предприятия

20.02.2020 / 16:18
В Днепре бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции задержали четверых жителей, которые напали на женщину – коммерческого директора одного из крупных предприятий и требовали от нее 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, не называя имен

18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину – директора одного из предприятий.

Около 7 вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat", забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон.

Во время движения по улице Феодосийской спецназовцы КОВД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

Прямая речь заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова: "Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений".

Все четверо мужчин задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) УКУ.

Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник

женщина, освобождение, полиция, Днепр
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.