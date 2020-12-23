Войти | Зарегистрироваться
13:59

среда,
23 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Ректор КДАиС объяснил, как правила Вселенских Соборов ограничивают власть Константинопольского Патриарха

23.12.2020 / 13:41
Ректор КДАиС объяснил, как правила Вселенских Соборов ограничивают власть Константинопольского Патриарха
Источник: Центр информации УПЦ
Греки мифологизировали Константинополь, сделав его этаким Китеж-градом на греческий манер

Правила Вселенских Соборов, которыми Константинополь обосновывает свои притязания на исключительную власть в Церкви, ограничивают его вмешательство в дела других епархий.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев) рассказал в интервью порталу «Православная жизнь».

Есть два правила Вселенских Соборов, на которые ссылаются при попытке оправдать амбиции Константинопольского патриарха на первенство в Православной Церкви. Это 3-е правило II Вселенского Собора и 28-е правило IV Вселенского Собора. 

Оба правила выделяют Константинопольскую кафедру из-за возросшего политического значения самого города, в котором теперь место «царя и сената», но не дают Фанару какой-то особенной власти в Церкви, подчеркнул епископ Сильвестр.

«Как видно из этих правил, статус и полномочия епископа Константинополя в древности были связаны с политическим значением Константинополя как новой столицы, – сказал он. – Не с древностью кафедры, не с апостольским происхождением и тем более не с Божественным правом, а лишь с тем, что это город царя и сената».

28-е правило Халкидонского Собора разрешает Константинопольскому епископу поставлять митрополитов в некоторых соседних областях. Но он и до этого пытался расширить свою власть, так как имел в подчинении только столицу. 

«Данное правило не только выделяет Константинопольскому епископу церковную область, но и ограничивает его вмешательство в дела других диоцезов. Именно так понимают это правило и византийские толкователи», – подчеркнул епископ Сильвестр.

«Давайте еще раз вспомним – Константинополя не существует. Есть Стамбул. Греки мифологизировали Константинополь, сделав его этаким Китеж-градом на греческий манер. Константинополь – это город-память, город-миф, город-призрак и город-мечта. Мечта о былом статусе, блеске и величии православной империи. Как говорил один автор: “Греки живут так, как будто бы не слышали о падении Константинополя”», – заключил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 декабря
22 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.