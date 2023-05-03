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Координаційний штаб: Обмін полоненими з росією "всіх на всіх" відбуватиметься не за один день

02.05.2023 / 11:13
Координаційний штаб: Обмін полоненими з росією "всіх на всіх" відбуватиметься не за один день
Якщо Україна з Росією домовляться про обмін полоненими "всіх на всіх", то він відбуватиметься не за один день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Там відзначають, що відбулася зустріч з родичами 210 окремого батальйону. На їхні запитання відповідали представники Коордштабу та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Співробітники МКЧХ нагадали, що офіційні підтвердження полону надходять від Міноборони РФ до центрального офісу організації в Женеві. А звідти - до Національного інформаційного бюро України (НІБ).

"НІБ може видати відповідний документ про підтвердження полону, коли воно зроблено Міноборони РФ. Але будь-яка неофіційна інформація про полон теж корисна для нашої роботи", - зазначила представниця Червоного Хреста.

Представники України керуються отриманою інформацією під час переговорів щодо обміну полоненими.

При цьому родичі військових бояться, що під час можливого обміну "всіх на всіх" повернути додому зможуть лише тих, кого офіційно підтвердив МКЧХ, а непідтверджені залишаться в полоні.

"Ризики справді є. Ми їх усі враховуємо. Усі кроки будуть зваженими та усвідомленими. Якщо вдасться домовитися про обмін "всіх на всіх", він, очевидно, відбудеться поетапно, а не в один день", - розповів представник Коордштабу.

полонені
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