Верещук: Українцям на ТОТ краще не брати паспорти росії

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила на Facebook-сторінці.

Верещук зазначила, що росіяни продовжують обмежувати права українців на тимчасово захоплених територіях з тим, щоб змусити їх прийняти громадянство рф або виїхати.

"Але, якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням. Тому, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну Уряду територію", - зазначила міністр.

За словами Верещук, її рекомендації залишаються тими самими:

російські паспорти не брати;

з окупантами не співпрацювати;

за можливості виїхати;

чекати ЗСУ.

Нагадаємо, 30 квітня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям на ТОТ брати російські паспорти задля збереження життя.