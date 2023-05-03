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Верещук: Українцям на ТОТ краще не брати паспорти росії

02.05.2023 / 12:16
Українцям на тимчасово окупованих територіях краще не брати паспорти держави-агресора росії, чекати на повернення Збройних сил України, не співпрацювати із загарбниками, та за можливості виїхати на підконтрольну територію України.

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила на Facebook-сторінці.

Верещук зазначила, що росіяни продовжують обмежувати права українців на тимчасово захоплених територіях з тим, щоб змусити їх прийняти громадянство рф або виїхати.

"Але, якщо вони хочуть депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем. Бо росіяни самі не випускають українців з ТОТ на підконтрольну територію, в порушення міжнародного права та всупереч елементарним гуманітарним міркуванням. Тому, сьогодні Мінреінтеграції вкотре звернулось до російської сторони та Міжнародного Комітету Червоного Хреста з вимогою відкрити гуманітарні коридори. Для того, щоб українці з ТОТ могли виїхати на підконтрольну Уряду територію", - зазначила міністр.

За словами Верещук, її рекомендації залишаються тими самими:

  • російські паспорти не брати;
  • з окупантами не співпрацювати;
  • за можливості виїхати;
  • чекати ЗСУ.

Нагадаємо, 30 квітня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порадив українцям на ТОТ брати російські паспорти задля збереження життя.

Верещук
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