Укргідрометеоцентр: В Україні буде підвищуватись рівень води до 4 травня

Про це повідомив Укргідрометеоцентр.

1-2 травня на ділянці Десни "Чернігів – Літки" продовжуватиметься підвищення рівнів води водопілля з на 1-5 см на добу. Будуть затоплюватись понижені ділянки заплави вздовж Десни нижче Чернігова до Морівська та частково затоплюватись території міського пляжу у Чернігові, садово-дачні забудови, дороги на заплаві у Чернігові.

На Десні вище Чернігова рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу з поступовим зменшенням та збереженням затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

1-4 травня внаслідок пропуску водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок населених пунктів:

на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки - червоний);

на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

1-4 травня на верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

1-4 травня на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий).