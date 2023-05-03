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Резніков: В Україні є ще чимало російських шпигунів

02.05.2023 / 17:28
В Україні є ще чимало російських шпигунів.

Війська допомагають контррозвідці їх виявляти, сказав міністр оборони Олексій Резніков, передає ТСН.

"Ми на прямому зв'язку з контррозвідкою. Я переконаний, що інтегровані були і зрадники. На жаль, вони є всюди по Україні і їх викривають, і Служба безпеки чудово, на мій погляд, працює. Ми тут повністю їм сприяємо, іноді деякі речі спільно відпрацьовуємо, щоб дати їм можливість реалізувати, як вони кажуть, певні підозри. Противника цікавить все – кількість, якість, адреси, локалізація, контракти", – розповів він.

Американські журналісти при цьому кажуть, що розвідка США більше знає, що відбувається в центрах ухвалення рішень в росії, аніж в центрах ухвалення рішень в Україні.

Резніков
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