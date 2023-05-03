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У Мінсоцполітики розповіли, кому потрібно писати заяву на перепризначення субсідій

02.05.2023 / 18:30
З травня 2023 року житлові субсидії на неопалювальний сезон будуть призначені автоматично для більшості одержувачів. Однак, якщо змінилися дані про майновий стан родини чи склад домогосподарства, субсидію буде призначено після надання відповідної заяви.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

«Субсидії будуть автоматично перепризначені для переважної більшості одержувачів. Перепризначення буде відбуватися на підставі інформації, наявної у Пенсійному фонді України. Єдиний випадок, коли субсидії не перепризначаються автоматично, це ситуації, коли суттєво змінилися дані про майновий стан родини чи склад родини. Наприклад, людям, які мають статус ВПО, треба буде подати заявку на перепризначення субсидії», – сказала вона.

Марчак зазначила, що подати заявку для перепризначення субсидії можна через онлайн-портал Пенсійного фонду

Також можна звернутися до ЦНАПів, у відділення Пенсійного фонду або до представників місцевих органів влади.

«Житлово-комунальна субсидія є фактично цільовою виплатою, вона здійснюється саме для того, щоб родина могла оплатити комунальні послуги. Відтак, якщо родина, наприклад, отримала кошти, але не оплатила комунальні послуги, то це є підставою для припинення нарахування субсидії, якщо загальний обсяг заборгованості перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це приблизно 680 грн», – додала Марчак.

субсидії, Марчак
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