Мінсоцполітики: У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію субсидії перерахують автоматично

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

"Програма житлових субсидій продовжує діяти. Навіть під час війни держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто її найбільше потребує. Тому через зростання тарифів на електроенергію розмір житлової субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, в країні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії, а середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 грн. Ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги, і їхній середньорічний розмір становив 1300 грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів підвищив вартість електроенергії для населення з 1 червня 2024 року. За середнього щомісячного споживання в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень, зазначили у Міненерго.