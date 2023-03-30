Мінсоцполітики впровадило Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг впроваджується планово та поетапно. Наразі вже доступний функціонал Реєстру в частині надавачів соцпослуг. Це збільшує прозорість ринку та спрощує для працівників органів соцзахисту реєстрацію відповідних суб'єктів завдяки новій підсистемі ЄІССС. Також держава та органи соціального захисту населення відтепер мають зручний доступ до інформації про всіх надавачів соціальних послуг", - прокоментувала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Вона наголосила, що структурним підрозділам із питань соціального захисту населення та надавачам соціальних послуг більше не потрібно подавати таку інформацію до Мінсоцполітики. Відтепер реєстратори з використанням програмних засобів ЄІССС самостійно вносять інформацію про надавачів соціальних послуг до розділу про надавачів соціальних послуг реєстру.