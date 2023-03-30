Уряд впроваджує новий підхід до ветеранської політики

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Одним із ключових завдань, які визначив уряд на цей рік, буде формування цілісної та комплексної ветеранської політики. Як суспільство, як нація, як держава ми завжди будемо в боргу перед героями, які захищають свободу та незалежність України. Працюємо над тим, щоб створити гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту ветеранів російсько-української війни", - зауважив Шмигаль.

За його словами, Кабмін розпочинає затвердження низки стратегій, нормативних документів та запуск програм, в основі яких лежить новий підхід у сфері ветеранської політики.

Глава уряду виділив 8 основних рамкових завдань, які стоять перед урядом у цій сфері.

"Перше – це адаптація військовослужбовців до цивільного життя. Відповідна стратегія вже напрацьована. Головна ідея – перехід від військової служби до цивільного життя має бути максимально комфортним для наших захисників", - зазначив він.

Другим завдання Шмигаль назвав медичні послуги та психологічну підтримку.

"Також розпочинаємо велику реформу МСЕК та ВЛК, тобто медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Не має бути черг, незрозумілих довідок та бігання між кабінетами. Робимо проходження цих комісій максимально комфортним для військовослужбовців. Довідки мають ходити за ветераном, а не навпаки", - заявив він.

Глава уряду зазначив, що всі терміни з розслідування обставин поранення будуть скорочені, а кількість штатних і гарнізонних ВЛК - суттєво збільшена. Максимально цифровізуються всі погодження.

"Пілотні проєкти вже запустили, і цьогоріч оновлені підходи повинні запрацювати по всій країні", - наголосив він.

Третім завданням стратегії, за його словами, є економічні можливості для ветеранів, тож першим кроком розширюють програму «Ветеранський бізнес». Мова про гранти для ветеранів та членів їхніх родин на запуск власної справи в будь-якій сфері.

За словами Шмигаля, сьогодні уряд також ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу. За першим напрямком 250 тисяч гривень може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий напрямок - 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30 (70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця).

За третім напрямком 1 млн гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. "Головна умова для цього гранту – це створити від 4 робочі місця, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що всі заявки на гранти прийматимуться через Дію.

Водночас глава уряду зауважив, що завдяки програмі "єРобота" вже створені понад 3,5 тисячі нових бізнесів, і уряд очікує, що в наступні роки безповоротні гранти дадуть мзоуг створити тисячі нових ветеранських бізнесів у різних галузях.

Важливим аспектом у блоці економічних можливостей є перекваліфікація та навчання для ветеранів.

"Програма спеціальних ваучерів для освоєння нової професії. Навчання ІТ-спеціальностей. Пільги для здобуття іншої освіти. Все це на порядку денному, а частина програм – уже працює", - наголосив Прем'єр-міністр.

За його словами, четверте завдання стратегії уряду – послуги для ветеранів, що передбачає розвиток цифрового проєкту "єВетеран", послуги для ветеранів у ЦНАПах.

"П’яте – це житло для ветеранів. Пільгове іпотечне кредитування для захисників та захисниць України. Мета – створити можливість, аби кожен ветеран міг отримати власну оселю", - зазначив Шмигаль.

Наступне, за його словами, - запровадження інституту помічника ветерана. "В основі діяльності таких помічників буде покладено принцип індивідуального підходу, який полягає у виявленні та вирішенні проблем кожного окремого захисника чи захисниці. Це допомога з усіх питань", - сказав Шмигаль.

Сьомим напрямком глава уряду назвав створення сервісних офісів у справах ветеранів. Основними їхніми завданнями будуть координація роботи, взаємодія з місцевою владою для підтримки ветеранів, узагальнення потреб, реалізація державної політики у сферах соціального та правового захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей.

"Такі офіси будуть створені по всій країні. Будемо долучати громади та міжнародних партнерів для ефективної організації роботи та належного фінансування", - зауважив Шмигаль.

Восьмим завданням є вшанування подвигу ветеранів на рівні держави, громади та всього суспільства.

"Сьогодні уряд затвердить план заходів щодо визначення подвигу ветеранів російсько-української війни. Цей план заходів розрахований на наступні три роки. Українське суспільство ніколи не забуде про ціну, яку наші воїни платять у цій війні. Місія уряду – створити для наших ветеранів комфортні сервіси та можливості", - заявив Прем'єр-міністр.