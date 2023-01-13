Мінсоцполітики: Незабаром українці зможуть обрати організацію, яка опікуватиметься заощадженнями

Як пише Апостроф, про це в ефірі телемарафону заявила перший заступник Міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Утім, спочатку все одно накопичення громадян йтимуть у державний Пенсійний фонд, і лише через три роки вони матимуть право обрати собі організацію, яка опікуватиметься заощадженнями.

"Людина зможе сама обирати пенсійний фонд — чи державний, чи приватний. Держава буде регулювати через закони, нормативні акти якість роботи цих фондів, вимоги до їхнього функціонування", - розповіла посадовиця.

Утім, щоб приватні інституції змогли підготуватися до запровадження накопичувальної системи, перші три роки, коли триватиме перший етап, всі внески все одно здійснюватимуться до "традиційного" ПФУ.

Вона також наголосила, що це буде той Пенсійний фонд, який функціонує зараз, а взагалі зовсім інша інституція.