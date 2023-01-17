Войти | Зарегистрироваться
02:39

среда,
18 января
Онлайн
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

За рішенням РНБО, ФГВФО передав Україні акції російських банків

17.01.2023 / 09:21
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі в особі державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» акції дочірніх структур російських державних банків в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зокрема передано: корпоративні права у розмірі 5 080 310 373 простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк», тобто, всі акції, що належали «ВЕБ.рф» та корпоративні права у розмірі 24 065 460 500 простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу АТ «МР Банк», що належали «Сбербанку росії».

Передачу акцій здійснено на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня № 815-р «Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

«Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців. Передача акцій – черговий, але не останній етап конфіскації активів держави-агресора. Тепер всі активи, які залишаться після розрахунку з кредиторами цих банків, будуть передані державі Україна. Зауважу, що російські акціонери з травня 2022-го до переліку кредиторів не належать», - зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

Фонд гарантування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 января
16 января
15 января
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.