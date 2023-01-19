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Україна готує гранти для підтримки дослідників, які борються з російською пропагандою

19.01.2023 / 13:31
Український культурний фонд підготував нові грантові лоти в межах програми «Культурна спадщина» для підтримки дослідників, які борються з російською пропагандою.

Про це під час презентації в Укрінформі повідомив перший заступник, в.о. голови Українського інституту національної пам’яті Максим Ярмистий.

«Український інститут національної пам’яті спільно з Українським культурним фондом ініціював розробку лоту «Дослідження з історико-культурної спадщини України» в межах грантової програми «Культурна спадщина». Мета такого кроку –  підтримати дослідження історико-культурної спадщини і сприяти появі нового культурного продукту з широкою культурно-просвітницькою складовою, що слугуватиме у протидії російській культурній експансії та міфам ворожої пропаганди», - сказав він.

Ярмистий додав, що противник часто використовує історичні наративи, прагнучі заперечити право на існування України як держави, тому сьогоді особливо важливим є питання дослідження, знання і розуміння історії, консолідація національної пам’яті народу, формування суспільного імунітету проти наративів  російської пропаганди.

Виконавчий директор Українського культурного фонду Владислав Берковський зауважив, що лот націлений на створення нових досліджень і вироблення оновлених концепцій і підходів щодо важливих історико-культурних питань, щодо яких є контроверсійні погляди в українському культурному просторі. Також мета створення лоту – підтримати дослідників, які націлені на протидію російській пропаганді, на протидію російській інформаційній агресії.

"На цей лот виділено 5 мільйонів гривень, максимальна сума гранту може становити 800 тисяч грн і мінімальна – 400 тисяч гривень. В межах цього лоту можна виробляти додаткові культурно-мистецькі продукти – це може бути виставка, інформаційна компанія, цифрова платформа, меморіальний проєкт, видання буклетів, але базис має становити аналітична записка як певний продукт, націлений на вирішення певної проблеми – розгляд контроверсійних  підходів і протидія російській агресії", - сказав він.

Ярмистий
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