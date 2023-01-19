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Керівництво МО викликають у ВР після публікації про закупівлю продуктів харчування за завищеними цінами

22.01.2023 / 12:05
Керівництво МО викликають у ВР після публікації про закупівлю продуктів харчування за завищеними цінами
Керівництво Міністерства оборони України викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це написала заступниця голови комітету, народний депутат Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала депутат, при цьому не вказавши, коли таке засідання планується.

Попередній пост Безуглої стосувався публікації у ZN.UA про закупівлю за завищеними цінами Міноборони України, яка уклала контракт з ТОВ "Актив компані", продуктів харчування для військовослужбовців.

"Державна аудиторська служба України проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо на резонансні висновки", - написала нардеп.

У свою чергу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону зазначив: "Ми повинні провести аудит, і якщо це так, якщо це відповідає дійсності - знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування".

Він також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".

У публікації ZN.UA автор посилається на одержану від джерела угоду Міністерства оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у віддалених від лінії зіткнення Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. Порівнявши із цінами на продукти в супермаркеті, автор пише про завищення їх у 2-3 рази.

ЗСУ, Безугла
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