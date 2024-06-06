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Держаудслужба: В Україні запрацює система фінансового контролю, зокрема за чиновниками на місцях

12.06.2024 / 12:16
В Україні запрацює нова система фінансового контролю, яка допоможе контролювати ефективність використання грошової допомоги Євросоюзу, виділеної на реформи та відбудову України після війни.

Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Зокрема, мова йде про 50 млрд євро коштів у рамках Ukraine Facility, розподілених на 4 роки.

«На Україну чекає наступне «домашнє завдання» – як зробити так, щоб ці гроші витрачалися максимально ефективно, зокрема чиновниками на місцях. Варто одразу наголосити: для цього доведеться змінювати систему фінансового контролю. У результаті країна отримає ощадливе використання ресурсів, чітке планування фінансових витрат і відповідальність з боку всіх учасників», – вважає Алла Басалаєва.

Вона підкреслює, що ДАСУ бере активну участь у цих змінах, тому що визначена одним із ключових органів за контролем коштів ЄС. Вже сьогодні Держаудитслужба взаємодіє з Європейським управлінням з питань запобіганню шахрайству (OLAF). Надалі європейські інституції будуть отримувати повну інформацію про виявлені порушення.

Також Україна має призначити незалежну координаційну службу по боротьбі з шахрайством (AFCOS) відповідно до аналогічних служб Євросоюзу. Вона буде формувати національну стратегію за цим напрямом, виявляти вразливі місця в управлінні коштами ЄС та завчасно їх виправляти.

Басалаєва підкреслює, що у рамках Ukraine Facility прописано чіткий регламент усіх процедур: графіки, дедлайни, пріоритети. Виплати будуть здійснюватися щоквартально і залежатимуть від того, чи подаватиме Україна заявку і як Єврокомісія оцінюватиме дотримання всіх умов.

Тож наша держава має забезпечити прозорість у проведенні тендерів, доступ до публічної інформації, відкриту конкуренцію та справедливість. А держави-члени ЄС та Єврокомісія зможуть напряму комунікувати з учасниками програми на місцевому та регіональному рівнях.

«Ukraine Facility – це не лише про гроші і про шлях до членства в ЄС. Це про спільну роботу державних установ, бізнесу і громадянського суспільства. Про трансформації і розширену відповідальність. Тому що відновлення та розвиток України після війни залежать не тільки від наших партнерів, а насамперед від нас самих», – підкреслює Алла Басалаєва.

Вона відзначає, що кожен управлінець має чітко планувати фінансові витрати й ощадливо розпоряджатися коштами.

Басалаєва, Держаудслужба
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