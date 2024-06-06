Держаудслужба: В Україні запрацює система фінансового контролю, зокрема за чиновниками на місцях

Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Зокрема, мова йде про 50 млрд євро коштів у рамках Ukraine Facility, розподілених на 4 роки.

«На Україну чекає наступне «домашнє завдання» – як зробити так, щоб ці гроші витрачалися максимально ефективно, зокрема чиновниками на місцях. Варто одразу наголосити: для цього доведеться змінювати систему фінансового контролю. У результаті країна отримає ощадливе використання ресурсів, чітке планування фінансових витрат і відповідальність з боку всіх учасників», – вважає Алла Басалаєва.

Вона підкреслює, що ДАСУ бере активну участь у цих змінах, тому що визначена одним із ключових органів за контролем коштів ЄС. Вже сьогодні Держаудитслужба взаємодіє з Європейським управлінням з питань запобіганню шахрайству (OLAF). Надалі європейські інституції будуть отримувати повну інформацію про виявлені порушення.

Також Україна має призначити незалежну координаційну службу по боротьбі з шахрайством (AFCOS) відповідно до аналогічних служб Євросоюзу. Вона буде формувати національну стратегію за цим напрямом, виявляти вразливі місця в управлінні коштами ЄС та завчасно їх виправляти.

Басалаєва підкреслює, що у рамках Ukraine Facility прописано чіткий регламент усіх процедур: графіки, дедлайни, пріоритети. Виплати будуть здійснюватися щоквартально і залежатимуть від того, чи подаватиме Україна заявку і як Єврокомісія оцінюватиме дотримання всіх умов.

Тож наша держава має забезпечити прозорість у проведенні тендерів, доступ до публічної інформації, відкриту конкуренцію та справедливість. А держави-члени ЄС та Єврокомісія зможуть напряму комунікувати з учасниками програми на місцевому та регіональному рівнях.

«Ukraine Facility – це не лише про гроші і про шлях до членства в ЄС. Це про спільну роботу державних установ, бізнесу і громадянського суспільства. Про трансформації і розширену відповідальність. Тому що відновлення та розвиток України після війни залежать не тільки від наших партнерів, а насамперед від нас самих», – підкреслює Алла Басалаєва.

Вона відзначає, що кожен управлінець має чітко планувати фінансові витрати й ощадливо розпоряджатися коштами.