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Держстат: В Україні за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали фрукти

11.06.2024 / 11:14
Середні ціни на продукти харчування в Україні у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти подешевшали на 0,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали фрукти – на 10,4%, овочі – на 1,3%, риба та продукти з риби – на 0,9%, хліб – на 0,8%, хліб та хлібопродукти – на 0,7%, цукор – на 0,6%, макаронні вироби – на 0,5%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%, олія – на 0,4%, сир та м'який сир – на 0,2%.

Ціни на олію не змінилися.

Водночас яйця подешевшали на 14,3%, молоко – на 1,5%, безалкогольні напої – на 0,1%.

Держстат, ціни, продукти
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