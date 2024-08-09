Войти | Зарегистрироваться
15:45

четверг,
15 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

В Україні у липні найбільше зросли ціни на цукор, олію та фрукти

15.08.2024 / 12:16
У липні споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 0,8%, востаннє таке зменшення спостерігалося у березні-квітні, однак тоді воно вимірювалося у діапазоні 0,2-0,4%.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" з посиланням на інформацію Державної служби статистики України, передають Українськi Новини.

"Основним драйвером зменшення споживчих цін на продукти харчування стали ціни на яйця (-11,4 %) та овочі (-19,6%). Проте на інші продукти ціни зросли: найбільше – на цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах одного відсотка", - повідомив директор інституту Юрій Лупенко.

За його словами, у липні проти грудня 2023 року яйця здешевшали на 47,6%, також зменшилися ціни на овочі (-2,6%), м’ясо та м’ясопродукти (-2,2%).

"У річному вимірі, крім названих продуктів, зменшилися споживчі ціни на олію соняшникову (-7,6 %) та цукор (-1,9 %). При цьому найбільше зростання цін проти липня 2023 року відбулося на масло вершкове (+16,1 %) та хліб (+10,1 %). У найближчі місяці можна очікувати подальшого зниження споживчих цін на продукти харчування під впливом масового надходження продукції урожаю нинішнього року, передусім овочевої групи. Меншою мірою це стосується хлібної та тваринницької продукції, де ціни на сировину складаються вищі від торішніх", - підсумував Лупенко.

ціни, продукти, цукор, олія, фрукти
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 августа
14 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.