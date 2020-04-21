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В Украине пик заболевания COVID-19 ожидается в начале мая – совещание у Зеленского

21.04.2020 / 17:56
Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине в начале мая, после его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом Владимиру Зеленскому в понедельник, 20 апреля, на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Дополнительно президент Зеленский поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

"Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу", - сказал он.

Источник 

коронавирус, Шмыгаль, пик заболеваемости, COVID-19
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