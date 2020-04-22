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Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 уже на этой неделе

22.04.2020 / 09:01
Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости COVID-19 уже на этой неделе
Всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти через 5-7 дней после Пасхи.

Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" 21 апреля сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если сравнивать с прошлым годом, когда 7,5 млн принимали участие в богослужениях, то в принципе соблюдали (карантин - ред.), но 130 тысяч все равно были. И если мы говорим о популяции, если приравняем это к распространению коронавирусной болезни, то если эти люди были инфицированы, то это значительное количество, которое может дать нам всплеск заболеваемости коронавирусной болезни в дальнейшем. В среднем мы это увидим через 5-7 дней после пасхальных праздников", - сказал Ляшко.

По его словам, вероятное увеличение количества больных зависит от того, были ли среди 130 тысяч, которые посещали богослужения на Пасху, инфицированные лица и каким образом выполнялись установки Минздрава относительно пребывания определенного количества лиц в закрытых помещениях.

"То, что показывает статистика, сколько мы сегодня увидели священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях, то это 100% даст всплеск", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что сейчас из-за увеличения количества больных коронавирусной болезнью закрывают определенные города на въезд-выезд.

"Мы готовим больницы в населенных пунктах, которые не были определены для приема больных, но там состоялись богослужения, мы переформатирует силы. Это все сложно, это опять же нагрузка на систему здравоохранения. Это все - нарушение наших алгоритмов, пренебрежение нашими советами", - сказал Ляшко.

В частности, по его словам, будет перепрофилирована центральная районная больница в городе Почаеве.

Напомним, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19. Он будет действовать до 24 апреля, но, по словам главы правительства, скорее всего будет продлен.

Накануне Пасхи верующим категорически не рекомендовалось приходить в храмы. Представители правительства и духовенства неоднократно обращались с призывами слушать богослужения онлайн.

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коронавирус, Ляшко, пик заболеваемости, COVID-19
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