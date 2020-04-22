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В Украине количество больных COVID-19 перевалило за 6 тысяч, за сутки – 415 новых

22.04.2020 / 09:42
По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

Об этом сообщают Минздрав, Центр общественного здоровья

За последние сутки зафиксировано 415 новых случаев, 10 летальных. Выздоровели 8 пациентов, из которых один ребенок.

Министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге сообщил, что среди новых выявленных больных – 25 детей и 64 медработника.

В целом из всех 6125 зафиксированных больных – 399 детей, 1138 медицинских работников.

За 20 апреля больше всего по областям выявлено новых случаев в Ивано-Франковской и Житомирской (по 44 больных)

Госпитализировано за сутки в стране 126 человек.

За сутки совершено 3710 исследований методом полимеразной цепной реакции.

Степанов также заявил, что Минздрав предложит Кабинету министров продлить карантин до 12 мая, но и несколько смягчить ограничения: например, позволить прогулки в парках, походы в музеи или библиотеки – при использовании масок, сохранения дистанции и отсутствии симптомов болезни.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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