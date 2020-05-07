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Украина уже 17 дней на "плато" заболеваемости COVID-19 — Ляшко

07.05.2020 / 14:21
Украина сейчас вышла на "плато" относительно заболеваемости COVID-19, пик которой в ретроспективной динамике пришелся на 17 апреля.

Об этом в интервью “Сегодня” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Пика роста нет, то есть мы 17 дней на "плато". Это наша цель, которой мы хотели достичь введением карантина, чтобы не было стремительного роста и балансировать без одномоментной нагрузки и госпитализации больных", - сказал Ляшко.

По его словам, украинские специалисты прогнозировали пик заболеваемости на 14 апреля - по расчетам, на то время в Украине могло быть уже 41 тыс. больных.

"Но мы заблаговременно ввели карантин, если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальнейшего роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что в течение двух последних недель количество подтвержденных случаев COVID-19 колеблется в пределах 350-550 случаев в сутки и тенденции к снижению заболеваемости пока нет.

Однако, по его словам, с 29 апреля наблюдается увеличение заболеваемости в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. При этом, в расчете на 100 тыс. населения больше всего заболевших в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Ривненской области.

По информации заместителя министра, в медучреждениях так называемой первой волны можно разместить 26 585 больных коронавирусной инфекцией.

Ляшко отметил, что стабилизация процесса и постепенное снижение количества случаев коронавирусной болезни возможны при условии, если Украина преждевременно не откажется от карантинных мер.

Напомним, в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 487 за сутки.

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коронавирус, Ляшко, COVID-19
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