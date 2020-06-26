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Шмыгаль: мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения

26.06.2020 / 11:14
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина будет жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не будет найден протокол лечения, лекарство или вакцина от заболевания коронавирусом.

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших, или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью", - сказал Шмыгаль интервью журналу "НВ".

По словам премьера, сегодня ни одно правительство и ни одна страна не могут спрогнозировать, "когда закончится COVID-19 и когда закончится карантин".

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что основная цель сейчас - "довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства".

"Если летальность этой болезни сегодня в Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь (в случае COVID-19 – ред.) почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа", - констатировал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

Источник

коронавирус, карантин, Шмыгаль, COVID-19
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