Войти | Зарегистрироваться
11:46

среда,
14 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Зеленского заявили, что Украина имеет полное право перекрывать канал, который снабжал водой оккупированный Крым

14.08.2019 / 11:16
Украина перекрыла не русло реки Днепр, а канал, по которому поставлялась вода в оккупированный Крым, и имеет на это полное право.

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Относительно очередного обострения внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды можно сказать следующее: Крым является территорией Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может поднимать в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может поднимать только государство-суверен, то есть Украина", - написал Кориневич на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник, 13 августа.

Он отметил, что Украина имеет полное право перекрывать технологический канал, который находится на ее территории.

"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - пояснил он.

Кориневич также сообщил, что по всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.

"В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", - подчеркнул постпред президента в Крыму.

Ранее российские СМИ сообщили, что российские власти оккупированного Крыма намерены просить Москву инициировать переговоры с Киевом о пропуске на полуостров воды с реки Днепр.

Источник 

вода, канал, Крым, Антон Кориневич
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 августа
13 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.