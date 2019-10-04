Митрополит Антоний подчеркнул, что нужно ненавидеть зло, а не того, кто его делает

Скорби, страдания и смерть вошли в мир из-за попущения злу, однако это не повод ненавидеть себя или других за наши страсти.

Как cообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «КП в Украине», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Человек изначально был задуман как образ и подобие Божие, высшее свободное существо, обладающее огромным духовным потенциалом, реализация которого должна была осуществляться в любви к Богу и всему Его творению», – сказал владыка Антоний.

Он обратил внимание на то, что зло появилось в человеческих страстях и пороках.

«Но наши страсти – это не повод ненавидеть себя или других. Мы должны ненавидеть зло, а не того, кто его совершает. Напротив, нам следует полюбить себя, как творение Божие, и перенести эту любовь на других», – подчеркнул митрополит Антоний.

По словам архиерея, Бог любит людей не за их приятные качества, которыми те обладают, как им кажется. Бог любит нас просто потому, что мы есть, мы живые существа, люди, объяснил владыка Антоний.

«Пришествие Бога в этот мир дало человечеству реальную возможность приблизиться к пониманию Божественной любви, победив грех прежде всего в своей собственной природе. В этом и состоит наше спасение», – обратил внимание паствы иерарх канонической Церкви.

Он напомнил, что благодаря Боговоплощению Господь оказался в нас самих и именно для такого единения с Богом православные причащаются.

«Участвуя в Евхаристии, мы таким образом принимаем в себя Самого Бога, Самого Господа нашего Иисуса Христа. Причащаясь Телу и Крови Христа, мы получаем от Бога ту благодать, ту сверхъестественную силу, которая помогает нам бороться с нашим грехом, одолевать его и приближаться к Божьему замыслу относительно нас», – разъяснил митрополит Антоний.

По его словам, первым шагом к победе над грехом является видение этого греха.

«Спасение человека – это синергия, сотрудничество Бога и человека, в котором, по словам святых отцов, одинаково должны потрудиться как Бог, так и человек. Духовное преображение и прозрение приобретается только трудом, – предупредил архиерей УПЦ. – Прежде, чем увидеть преобразившегося Господа, апостолы Христовы совершили длительное и нелегкое восхождение на гору. А потому, если усилия требуются при телесном восхождении на гору, при восхождении на высоту духовного совершенства их нужно не меньше».

В заключение митрополит Антоний призвал паству не опускать руки при виде собственных несовершенств или недостатков окружающих нас людей, а побеждать в себе грех и освобождать сердце для Божественного света, который способен согреть весь страждущий мир.

«"В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир" (Ин. 16:32)», – процитировал он слова апостола.