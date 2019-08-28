СНБО: для прозрачности отбора сотрудников СФР будет создана специальная комиссия

Об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Данилюк.

"Служба будет иметь право на ведение оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой после проведения тщательной аналитической работы", - сообщил Данилюк во время совещания по вопросам подготовки законопроекта "О службе финансовых расследований".

Как сообщает пресс-служба СНБО, ведомство будет предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в финансовой сфере и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений.

Это будет способствовать, в частности, росту инвестиционной привлекательности Украины, отметил Данилюк.

Как отмечается в сообщении, количество сотрудников СФР не должно превышать 3 тыс. человек. Численность новой структуры будет определяться решением Кабинета министров. Для обеспечения прозрачности отбора ее сотрудников будет создана специальная комиссия, членами которой смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр финансов Украины Оксана Маркарова, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Карпенко, представители Генеральной прокуратуры Украины, народные депутаты Украины и советники секретаря СНБО Украины.

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