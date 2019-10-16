Зеленский внес изменения в состав СНБО

Соответствующий указ № 752/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины: Данилова Алексея Мячеславовича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Евдокимова Валерия Владимировича - председателя Службы внешней разведки Украины", - отмечается в документе.

Кроме того, Президент утвердил в персональном составе СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Владислава Бухарева.

В то же время из состава Совбеза выведен экс-секретарь Александр Данилюк.

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