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Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия

04.10.2021 / 14:25
Митрополит Антоний рассказал о том, как достичь бессмертия
Источник: Центр информации УПЦ
Любовь – единственный путь к бессмертию для живых и усопших

Любовь – единственный путь к бессмертию для живых и усопших.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Люди жадны на любовь. Жалко ее дарить другим, но при этом постоянно требуем ее от окружающих. Ищем ее повсюду, но только не там, где она есть. Любовь, как в хрустальном сосуде, хранится в собственном сердце. И пока этот сосуд не вскроем и не выплеснем содержимое наружу, то не встретимся с любовью в своей жизни. Ее нужно искать не в ком-то, а в себе», — сказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что жадность на любовь рождается от самоволия и себялюбия.

«Если человек уверен, что все блага в его жизни существуют только благодаря ему и его усилиям, что весь мир вертится исключительно вокруг него и его интересов, если он воспринимает как должное свет сегодняшнего дня, красоту вокруг и не собирается за это никого благодарить, если он сам без чьей-либо помощи желает обойтись, то его сердце неминуемо сковывают жадность и алчность, а зло крепко сжимает любовь», — сказал архиерей.

Управделами УПЦ подчеркнул, что самое главное свойство любви – делать бессмертными тех, кого любим. «В любви нет смерти. Все, кого мы по-настоящему любили в прошлом и любим сейчас, силой Божественной любви сочетаются с вечностью. Их души обессмерчены нашей любовью. Пока горит любовь в сердце – они живы», — пояснил он.

Любовь – единственный путь к бессмертию для живых и усопших, подчеркнул митрополит Антоний.

«Любовь рушит любые временные и пространственные преграды, для нее нет ограничения времени, нет прошлого и будущего, есть только безусловная бесконечность, нет ограничений пространства, она проходит сквозь мироздания, объединяя собой миры в бескрайности, безмерности, безграничности. Любовь никогда не перестанет быть любовью. Она неисчерпаема, как неисчерпаем Бог», — отметил иерарх УПЦ.

По его словами, человек рожден для любви, «но по своей греховной природе он боится ее, душит страхами, глушит ее голос самостью и высокомерием. Любовь же только робко напоминает о себе».

«Человек постоянно в поиске сил для жизни, ищет их где угодно, но не черпает силы в главном источнике, дарованном нам Господом при рождении, неиссякаемом источнике Божественной любви, находящемся в душе. И пока человек не откроет в себе этот родник, не начнет черпать из него живую воду, он не будет полноценно жить, а сможет лишь обреченно прозябать», — убежден владыка.

Он напомнил, что людям даны Господом целительные дары для преображения души – Святое Причастие и сердечная молитва.

«Благодаря им можем очистить свою душу от грязи, которая скрывает под толстым слоем вечный источник жизни. И любовь восторжествует. Жизнь преображается вмиг. Ведь побеждающая любовь отражается во всем, с чем соприкасается. Ей не страшны ни зло, ни грязь, ни тьма. Она во всем находит свое отражение», — заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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