Ляшко рассказал о монтаже линии по производству украинской covid-вакцины

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, которого цитирует канал "Дом"

Ляшко во время выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце рассказал о ковид-вакцине.

По его словам, сейчас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против коронавируса.

Прямая речь: "Это одна из первых. И на этапе подписания - меморандум об инвестиции гораздо большей. К концу этого года (2021 - ред.) мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина".

Источник