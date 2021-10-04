Ляшко рассказал о монтаже линии по производству украинской covid-вакцины

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В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили
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Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России: выдумка коллективного Запада
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Саркози получил 1 год тюрьмы за махинации с финансированием избирательной кампании
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11:16
Лукашенко: Мы с Путиным создадим союз прочнее государства
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Евросоюз вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения
- 10:23
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В Госдепе США кадровый кризис из-за "Северного потока-2" - NYT
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Кулеба рассказал, как Украина может заменить Германии газовую Россию
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Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский
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14:21
Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м
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10:23
Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г
- 11:46
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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06:12
На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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06:06
В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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В Харькове открыли памятник крысе
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