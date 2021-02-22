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Бесплатно вакцинироваться от COVID-19 смогут все желающие, но не сразу – Ляшко

22.02.2021 / 16:51
В Украине прививки от COVID-19 за государственные средства получат все, кто этого пожелает.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье в Чернигове, передает Укринформ

Прямая речь: "Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируются".

В то же время Ляшко отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в воскресенье сообщил, что в Индии уже отгрузилм 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca, и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

Источник

коронавирус, вакцина, Ляшко
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