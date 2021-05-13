В Украине разрабатывают три вакцины против коронавируса - Ляшко

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию «Сегодня».

"Украинский фонд исследований профинансировал на конкурсной основе разработку двух вакцин. Это Институт биологии клетки во Львове, который возглавляет академик Андрей Сибирный. ...Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко. ...Еще есть одна вакцина, которую разрабатывают не государственные институты, а бизнес с группой ученых, которые задекларировали, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Они сейчас на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания ", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что ученые Института биологии клетки будут проводить исследования в лабораторных условиях до сентября. После этого начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований, сначала на животных.

"Это длительный процесс. Мы следим сейчас за подходом, а дальше будет приниматься решение, пойдет этот препарат на доклинику, или не пойдет. Будут публикации и оценки международных экспертов", - сказал Ляшко.

Результат по разработке вакцины в Институте биохимии им. Палладина, по словам Ляшко, также ожидается на осень.

"Также этот институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас они ищут возможность, как это сделать, в частности, на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции", - добавил заместитель министра.

По словам Ляшко, в третью разработку государство не инвестировало средства.

"Они лишь заявили, что у них может быть вакцина. Чтобы начать доклинику или чтобы государство инвестировало, они должны были предоставить данные, что их исследование появится в международных публикациях, и что фармзаводы будут готовы эту вакцину сделать. В таких условиях государство готово было бы профинансировать выкуп партий производства, а также профинансировать и производство, в случае такой необходимости. Насколько я знаю, разработчики еще работают именно с фармацевтическими компаниями, которые смогут их технологию масштабировать и производить вакцину ", - сказал Ляшко.

По его словам, главная цель инвестиций государства в разработку вакцин - возобновление производства вакцин, что является долговременным процессом.

"Мы рассматриваем несколько вариантов. Первый - производство собственной вакцины: от поиска технологии до масштабирования и серийного выпуска. Это длительный процесс, поскольку клинические исследования будут продолжаться долго. Лично я с оптимизмом отношусь к информации, которая звучит от мировых ассоциаций, об отмене патентов на вакцины, которые используются против ковида. Это позволит быстро получать технологии и производить вакцину в любой стране мира, где есть фармацевтические производства. У нас такие фармацевтические производства есть. Фармбизнес говорит о готовности через шесть дней с момента трансфера технологии выпустить препарат, который можно колоть украинцам. Мы провели переговоры с несколькими посольствами и ожидаем определенные решения относительно возможности трансфера технологий в Украину", - рассказал главный государственный санитарный врач.

Как сообщалось, Кабинет Министров предусмотрел на программу возобновления производства вакцин 100 млн грн. Также правительство установило порядок использования средств для создания на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами.

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