Войти | Зарегистрироваться
21:16

четверг,
13 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Обвинения Медведчука основаны на предположениях, а 90% материалов дела – это распечатки из Интернета – Лесик

13.05.2021 / 20:13
Сегодня во время заседания Печерского районного суда города Киева по поводу избрания меры пресечения народному депутату Украины председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку прокуроры не смогли предоставить никаких доказательств предъявленных парламентарию обвинений.

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил член политсовета ОПЗЖ Андрей Лесик.

«Виктор Владимирович в хорошем настроении. Адвокаты разносят обвинения прокуратуры в пух и прах, подозрение так и не было вручено. Все, что мы сегодня видим, это фарс, это агония режима Зеленского», – подчеркнул политик.

Он также отметил, что для власти было неожиданностью то, что Медведчук сам пришел в Генпрокуратуру и не уехал из страны.

«Весь план был рассчитан на то, что Виктор Медведчук должен испугаться и убежать, но он не Янукович и бегать ни от кого не собирается. Мы видим, что сегодня он в суде, и вину его по 111-й статье доказать практически невозможно», – сказал Лесик, добавив, что мужество и последовательность лидера ОПЗЖ должны стать примером для остальных политиков.

По мнению депутата, обвинения против Медведчука построены на предположениях и не имеют никаких доказательств.

«90% материалов их дела – это распечатки из Интернета. Власть боится Медведчука, потому что за ним сила и правда. Сегодня народные депутаты практически в полном составе пришли поддержать Виктора Владимировича. Мы едины», – подчеркнул член политсовета ОПЗЖ.

Также он уверен, что своими действиями власть только усиливает вероятность досрочных парламентских и президентских выборов в Украине.

«В нашей стране рождается будущий Президент Украины, тот человек, который установит мир, наведет порядок, сделает так, что люди не будут массово выезжать из страны», – резюмировал Андрей Лесик.

Напомним, 11 мая 2021 года Офис генерального прокурора обвинил председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене, в связи с чем были проведены обыски в доме политика и в партийном офисе. Комментируя действия правоохранителей, лидер ОПЗЖ заявил, что Генпрокуратура «выполняет противозаконный приказ власти» и что следственные действия были проведены с грубым нарушением законов и Конституции Украины.

«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», – сказал Виктор Медведчук, подчеркнув, что считает действия власти политической расправой за его принципиальную политическую позицию.

обвинения, Медведчук, Лесик
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.