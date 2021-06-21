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Журналист Бойко: Дело против Медведчука провалится с треском

21.06.2021 / 13:15
Журналист Владимир Бойко считает, что дело, которое открыли против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, не будет доведено до конца.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает 112 Украина

"Начнем с того, что попытки инкриминировать Медведчуку участие в поставках электроэнергии в аннексированный Крым, переговоры с представителями российской администрации, встречи с боевиками, поездки в Крым с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы, захват нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и т. п. лишь приведут к увеличению Европейским судом по правам человека суммы возмещения", - пишет журналист. 

Бойко напомнил, что в 2014-2015 годах, когда происходили эти события, Медведчук не был представителем власти и вся его деятельность сводилась лишь к "обслуживанию тогдашнего президента Порошенко и выполнению указаний СБУ", спецпредставителем которой он был.

"А потому любые претензии к Медведчуку могут появиться лишь после того, как вступят в законную силу приговоры в отношении Порошенко и экс-главы СБУ Грицака, которыми будет установлено, что Медведчук был членом преступной организации и осознавал, что Порошенко и Грицак совершают государственную измену. А отправлять Порошенко и Грицака на скамью подсудимых Говда не станет - Грановский не для того купил ему нынешнюю должность", - пишет Бойко. 

Об умственном уровне Романа Михайловича свидетельствует и то, что уголовное производство в отношении Медведчука было зарегистрировано по заявлению человека, которого я недавно упоминал в публикации, посвященной хищению имущества бывшей советской организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту".

"Это мелкий аферист Юрий Чижмар, который до недавнего времени находился на содержании Виктора Тимченко (отца Максима Тимченко, генерального директора ахметовской компании ДТЭК), а сейчас берет корм из рук бывшего народного депутата от БЮТ Кошина. Лучшего заявителя Говда подыскать не мог", - считает журналист. 

Также Владимир Бойко выразил уверенность в адрес генпрокурора Венедиктовой относительно того, что дело в отношении Медведчука с позором рухнет, а Говда будет вынужден еще и доплатить за то, чтобы остаться в органах прокуратуры.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что обвинения против него по ряду статей, в том числе тяжких, Уголовного кодекса Украины являются необоснованными и бездоказательными.

санкции, обвинения, Бойко, Медведчук
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