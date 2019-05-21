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В Кировоградской области совершили перенос мощей блаженной исповедницы Иулиты

21.05.2019 / 12:59
Ежедневно перед ракой служатся заупокойные богослужения

Обретение мощей святой блаженной исповедницы Иулиты (Педан; +1955 г.) состоялось в Александрийской епархии Украинской Православной Церкви 17 мая 2019 года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Александрийскую епархию, процесс извлечения останков начался после литии над могилой подвижницы на кладбище в пгт Петрово Петровского района Кировоградской области. Заупокойное богослужение в сослужении членов комиссии по канонизации совершил епископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

Работы на захоронении продолжались несколько часов. Как сказано в сообщении, «на глубине полутора метров почувствовалось благоухание». Когда показался гроб, к делу приступили имеющие опыт в обретении мощей архимандрит Неофит и архимандрит Иоанн, специально прибывшие из Одесского Ильинского мужского монастыря.

После открытия гроба комиссия приступила к осмотру останков, пролежавших в земле 64 года. По свидетельству очевидцев, фрагментами сохранились мягкие ткани, нетленными остались волосы. Возле головы лежат васильки. На ногах видны темно-бордовые ботинки. На груди обнаружены остатки бумажного креста и проходной молитвы.

Под пение «Христос Воскресе» обретенные мощи блаженной Иулиты были положены в новую раку, с молитвой перенесены в Покровский храм пгт Петрово и установлены в алтаре.

Ежедневно перед ракой служатся заупокойные богослужения. Александрийская епархия готовится к торжественному прославлению святой исповедницы в лике местночтимых святых.

Завершился фестиваль торжественным гала-концертом. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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