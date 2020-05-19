СБУ будет расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы – нардеп

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook

Прямая речь Вятровича: "Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанные в моем обращении" отдельных представителей", ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме".

Напомним: Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ расследовать возможную государственную измену со стороны Ермака и Кучмы.

25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.

Ни 25-го,ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.

Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".

30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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