Митрополит Антоний рассказал, как определить, является ли человек христианином

Если человек счастлив, всем доволен, не ропщет, благодарит Создателя за жизнь, за каждодневные подарки и милости – он является христианином.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Жизнь христианина – счастливая жизнь. Поэтому так просто проверить, христианин ли я.

Если же человек вечно всем недоволен, ему постоянно чего-то недостает, если он видит кругом одно несовершенство, а во всех окружающих врагов, то такой вряд ли может называться христианином», - сказал он.

Митрополит Антоний объяснил, отметил, что «безусловно, мы все впадаем в разные состояния: ропота, отчаяния, недовольства, гнева, зависти. Мы слабые, грешные люди. Но христиане пытаются преодолеть эти состояния, не «зацикливаются» на них, не наслаждаются грехом, не смакуют, а стремятся вырваться из его пут».

Управделами УПЦ подчеркнул, что радость и благодарность – верные спутницы христианина.

«Путеводной звездой являются жажда Богообщения, поиск Бога и приобщение к Нему.

Христианин ищет всюду возможность соприкоснуться с Богом, приблизиться к Нему, очищаясь от напускной греховной шелухи, вычищая свою душу от сора. Святые Таинства – одна из форм Богообщения, раскрывающая Божественное внутри человека. Искра Божественного света, проникающая в человеческую природу со Святым Причастием, питает ростки Божественного, заложенного внутри каждого из нас, и они прорастают. И далее от нашего изменения – движения в сторону Бога или от Него – зависит их рост или увядание», - сказал он.

Архиерей рассказал, что христианин всегда хочет приблизиться к Богу.

«Все Таинства в Церкви совершает Христос.

Жизнь христианина – постоянное движение к Богу, хоть на чуть-чуть, но приблизиться. И в этом не будет заслуги человека, это движение производится не его силами, а его смиренной немощью, смиренной пустотой, позволяющей быть в нем Богу.

Христианин всегда уступает место Создателю. Он отходит в сторону, позволяя Ему творить. Христианин желает одного – угодить Богу. Угождение Богу становится главным усердием и смыслом жизни. Все порывы и желания христианина исходят из Божией воли», - подытожил митрополит Антоний.