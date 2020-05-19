Войти | Зарегистрироваться
15:12

вторник,
19 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Спустя год президентства Зеленскому все еще доверяют больше всего украинцев

19.05.2020 / 14:21
Рейтинг доверия среди политиков через год президентства все еще возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 57% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 12-13 мая

Дословно: "Рейтинг доверия среди политиков возглавляет Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%.

Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам Дмитрию Разумкову и Денису Шмыгалю. В общем Разумкову доверяют 25%, не доверяют - 33%, действующему премьеру доверяют только 14%, а 39% - не доверяют".

Ко всем остальным политикам заметно преобладает недоверие, при этом Юрию Бойко ("Оппозиционная платформа - За жизнь") доверяют 25% респондентов, не доверяют - 57%, Святославу Вакарчуку ("Голос") - 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко ("Батькивщина") - 22% и 72%, Петру Порошенко ("Европейская солидарность") - 20% и 76%.

Кроме того, по результатам опроса, треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина - как неправильное, еще 17% затруднились ответить.

Отмечается, что более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Зеленского и партии "Слуга народа".

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 1,8%.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Напомним: ранее социологи сообщили, что в Украине резко выросло количество недовольных курсом Зеленского.
В то же время, во время пандемии коронавируса большинство украинцев довольны действиями президента.

Источник

опрос, Зеленский, рейтинг доверия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.