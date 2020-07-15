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СБУ задержала фигуранта "пленок Ермака": подозревают в мошенничестве

15.07.2020 / 17:18
Служба безопасности Украины по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия Штанько, который известен тем, что фигурирует в деле записи разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

Об этом сообщают Интерфакс-Украина и Liga.net со ссылкой на информацию, полученную в СБУ

Штанько задержали 14 июля при получении 100 тысяч долларов взятки в рамках дела о мошенничестве. Есть версия, что именно Штанько вел скандальную видеозапись разговоров Дениса Ермака.

Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником и взял деньги "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

В спецслужбе заявляют, что прекратили противоправную деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в совершении мошеннических действий.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.
Следствие установило, что Денис Ермак по предварительному сговору с Шумским и Штанько путем обмана, который заключался в проведении собеседований и создания видимости реальной возможности назначения на должности во власти, в период с августа по октябрь 2019 года пытались завладеть чужими деньгами.

Источник

СБУ, Ермак, пленки Ермака, Штанько
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