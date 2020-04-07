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"Пленки" Ермака: Корниенко рассказал, о чем Зеленский говорил со "слугами народа"

07.04.2020 / 14:50
На встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским относительно так называемых "пленок с братом Ермака", последний ответил, что члены его команды не торгуют должностями.

Об этом рассказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

Об этом шла речь в интервью Корниенко РБК-Украина 

Прямая речь: "Президент сделал очень правильный акцент: он и вся наша команда – честные и ничем таким мы не занимаемся, и сама постановка вопроса, что мы должны в чем-то оправдываться – она несправедливая.

Очевидно, что никаких неприкасаемых нет, и пусть силовики расследуют: кто виноват в этой ситуации – того пусть и сажают, если есть за что. Позиция фракции и партии полностью совпадает с этим.

Андрей Ермак (руководитель Офиса президента, – ред.) в очередной раз аргументировано подтвердил, что он отношения к озвученному на пленках не имел. Раскрыл некоторые подробности личной истории – не считаю, что это необходимо публично раскрывать".

Также, по словам Корниенко, на встрече говорили о том, что силовикам никаких указаний не делали, "и шесть человек от СБУ на вручении повестки Гео Лероу – это эксцесс исполнителя".

В то же время председатель партии отметил, что вся эта история повлияет на фракцию.

Сейчас он ждет, чтобы это дело перешло "в плоскость расследования": чтобы правоохранители "серьезно включились", а все фигуранты ходили на допросы и давали показания.

Говоря о самом члене "Слуги народа" Гео Леросе, который опубликовал скандальные пленки с братом Ермака, Корниенко отметил, что ему не все посты нардепа нравятся как человеку и его однопартийцу, потому что "там есть уже и личные нападки на Андрея Ермака".

Вместе с тем на вопрос, действует ли Лерос самостоятельно, председатель СН выразил мнение, что "каждый политик... так или иначе самостоятельный, как минимум, в выборе своих политических партнеров и источников информации".

Корниенко подытожил, что у Лероса был выбор: тихо отнести записи правоохранителям или сделать это публично.

Напомним: 3 апреля народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который обнародовал видеозаписи с братом главы ОПУ, пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.
Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Источник

Корниенко, Ермак, пленки Ермака
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